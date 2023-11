Les Cinquante du 29 novembre : nouveau jeu, un dernier éliminé avant le jeu final (résumé + replay épisode 61)

Publicité





Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 61 du mercredi 29 novembre 2023 – C’est parti pour l’épisode 60 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les joueurs alors qu’Amélie et Stéphane essaient de résoudre l’énigme du professeur. Il ne leur reste plus qu’une minute et la cagnotte défile !





Amélie et Stéphane ne donnent que des mauvaises réponses, c’est donc encore raté. La cagnotte ne monte donc toujours pas. Les joueurs sont dépités…







Le Lion annonce un banquet en salle de cérémonie pour leur toute dernière soirée au château ! Les joueurs comptent bien en profiter un maximum. Ils arrivent découvrent une grande table bien dressée pour fêter leur finale.

Stéphane, Nicolas, Mélanie et Amélie discutent quand l’écran s’allume. Tous reçoivent des messages d’anciens candidats des Cinquante.



Tous font ensuite le point sur tout ce qu’ils ont vécu. Mélanie et Amélie se sont pas mal disputées et ont fini par se retrouver. Ils vont ensuite se coucher pour leur dernière nuit de l’aventure.

Le lendemain matin, le stresse monte pour les derniers jeux. Mélanie étant déjà qualifiée pour le jeu final, ils ne sont que trois à participer au jeu du matin.

Mais avant ça, le Lion annonce le « Cap ou pas cap ? ». Le Renard désigne Stéphane. Il a la pression mais il est déterminé à faire monter la cagnotte ! Et c’est une réussite, Stéphane réussit et fait monter la cagnotte de 1.000 euros !

Les joueurs se préparent ensuite pour le jeu numéro 22 et se rendent dans l’arène. Les joueurs découvrent une marelle. Ils doivent lancer des balles dans un casier transparent en face d’eux pour monter de case. Stéphane est confiant ! Les deux premiers joueurs qui réussiront à traverser toute la marelle seront sauvés et qualifiés pour le jeu final, le dernier sera définitivement éliminé.

Amélie et commence et réussit directement son premier tir ! Sa 2ème balle est validée aussi, la 3ème, elle enchaine ! Incroyable mais la 4ème est dedans aussi. Elle manque la 5ème, c’est à Nicolas mais il rate sa première balle. Stéphane joue, il réussit sa première balle. Il enchaine la 2ème, la 3ème, la 4ème, la 5ème, et il rate la 6ème. C’est impressionnant !

Amélie reprend, elle met sa 5ème balle et enchaine la 6ème. Elle rate la 7ème. Nicolas reprend, il réussit la première mais rate la seconde. Stéphane reprend, il met sa 6ème balle mais rate la 7ème.

On repart avec Amélie, mais c’est manqué ! Nicolas continue et met la 2ème, la 3ème, la 4ème, et il rate la 5ème. Stéphane y retourne mais rate.

Amélie retente la 7ème mais c’est un échec? Nicolas met la 5ème et manque la 6ème. Stéphane rate encore sa 7ème, tout comme Amélie. Nicolas met la 6ème, ils sont tous à égalité ! Nicolas rate la 7ème. Stéphane réussit enfin à la mettre ! Il rate la 8ème. Amélie met la 7ème, et rate la 8ème aussi. Nicolas réussit et remet tout le monde à égalité. Il rate la 8ème. Stéphane rate aussi, Amélie met la 8ème et se trouve à une case de la finale ! Elle manque sa dernière balle. Nicolas rate la 8ème, Stéphane réussit ses trois balles d’affilée, il est qualifié pour le jeu final !

Il reste donc Amélie et Nicolas. Amélie a mis 8 balles et Nicolas 7. Amélie met sa balle, elle n’a plus qu’à mettre la dernière pour se qualifier et éliminer Nicolas !

