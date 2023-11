« Sophie Cross » : votre épisode ce soir sur France 3 (14 novembre 2023)

Publicité





Ce mardi soir sur, sur France 3, c'est la suite de la saison 2 inédite de la série « Sophie Cross ». Au programme aujourd'hui, l'épisode 3 de la série portée par Alexia Barlier et Thomas Jouannet.





A voir ou revoir dès 21h10 sur France 3 ou en streaming vidéo, avant-première et replay sur France.TV







« Sophie Cross » : résumé de l’épisode 3 de la saison 2 « Casino royal »

Une jeune femme est retrouvée assassinée dans une chambre d’hôtel du bord de mer. Aucune trace ADN n’est exploitable, l’homme avec qui elle a passé la nuit ne peut être identifié. Sophie, Amina et Fred doivent gérer seuls l’enquête car leur supérieur, Gabriel Devil, a d’autres priorités. Son amour de jeunesse a refait surface. Elle est maintenant mariée à un autre et sollicite l’aide de Gabriel car son époux a reçu des menaces de mort. La victime retrouvée dans la chambre d’hôtel était croupière dans un casino mais menait la grande vie. D’où lui venait tout cet argent ? L’enquête à son sujet ne progresse pas jusqu’à ce que le mari menacé soit assassiné et que l’intuition de Gabriel le mette sur la bonne piste, les deux affaires seraient-elles liées ?

Le casting

Avec Alexia Barlier (Sophie Cross), Thomas Jouannet (Thomas Leclercq), Cyril Lecomte (Gabriel Deville), Mariama Gueye (Amina Dequesne), Oussama Kheddam (Fred Fontaine), Wanja Mues (Alexander Brandt), Fred Bianconi (Maxime Lecomte), Olivier Soler (Olivier Marchand), Martin Verset (Arthur)



Et dans l’épisode 3 : Yvon Back (Jean François Blondel), Smadi Wolfman (Sybille Blondel), Charlie Dupont (Cyril Damien), Toussaint Colombani (Jérôme Lambert), Nicolas Legrain (Ludovic Ardent), Amélie Colonello (Fanny Lopez), Caroline Lambert (Béatrice Damien).

« Sophie Cross », rappel de la présentation de la saison 2

Désormais, Sophie et Thomas ont un nom : « Céline Chassagne », des griffes de laquelle ils sont parvenus in extremis à sauver le jeune Sébastien Detiège, avec l’aide des équipes du commissaire Lecomte.

Plus que jamais, l’espoir de retrouver Arthur vivant les anime, Thomas est maintenant aux côtés de Sophie, ensemble ils feront tout pour retrouver leur fils, alors même qu’ils doivent, en parallèle de cette quête vitale, résoudre des affaires criminelles bien singulières. L’équipe d’enquêteurs au complet devra faire preuve d’ingéniosité et de solidarité.

La liaison d’Amina et Fred s’avère sérieuse et, de son côté, Gabriel va retrouver sur son chemin une ancienne connaissance…