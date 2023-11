Star Academy du 13 novembre 2023 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du lundi 13 novembre 2023 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2023. Retour sur la journée de dimanche au château.





Premier réveil sans Louis, évidemment ça fait bizarre à tout le monde. Les élèves commencent leur dimanche par un brunch, Margot est très heureuse d’avoir été sauvée par le public. Et Djebril a hâte du debrief pour avoir un regard extérieur sur sa prestation.







Cécile arrive ensuite pour le traditionnel débrief du prime. Cécile les remercie, elle a globalement trouvé le prime incroyable et elle est fière d’eux. Elle a déjà vu une progression !

Cécile a trouvé Julien juste et le félicite. Julien confie qu’il était malade, il avait de la fièvre. Lénie confie ensuite son bonheur en chantant avec Jenifer. Elle n’a jamais été aussi heureuse !



Cécile félicite ensuite Axel et Candice pour leur duo sur « L’effet de masse ». Elle note que Candice a oublié son texte parce qu’elle était bouleversée, elle a ouvert la porte de ses émotions.

Pour Victorien, Cécile note qu’il s’est planté et que ça s’est vu sur son visage. Elle le regrette même si elle a bien aimé sa prestation.

Héléna pleure en voyant son duo avec Julien. Cécile lui reproche d’avoir vu qu’elle lisait le prompteur.

Cécile félicite Pierre pour son duo très réussi avec James Arthur. On passe ensuite à Djebril, qui est content de lui. Elle le félicite.

Cécile donne son coup de coeur à Pierre, il pourra aller dans la salle du public. Il répond à des questions du public.

Michael Goldman fait ensuite son arrivée pour annoncer aux élèves le thème des évaluations du lendemain. Le thème est l’enfance et chaque académicien a une chanson imposée de l’année de sa naissance. Il explique qu’il y aura 50 enfants sur le prime de vendredi et dans tous les domaines.

Le directeur distribue les enveloppes aux élèves avec leurs chansons et les paroles. Et il n’y aura pas de danse cette semaine. Ils sont plusieurs à ne pas connaitre leurs chansons ! Les élèves s’attaquent donc à la préparation de leurs évaluations. Ils s’entraident, Axel aide Marie-Maud sur « Torn » et Victorien aide Lénie pour « Et dans 150 ans ». Lénie dit qu’elle n’aime pas et elle a envie de pleurer.

Marlène et Lucie sont là ensuite pour les prises de tonalités et l’annonce des invités du prime 3 : James Blunt, Mentissa, Patrick Bruel, Soolking, et Isabelle Ajdjani. Ils font des essais sur les chansons avant de pouvoir continuer de préparer leurs évals.

Les académiciens ont peu de temps pour travailler leurs chansons, le stress est de mise. Ils se couchent tard et certains prévoient de se lever tôt.

Rendez-vous demain à 17h25 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy et découvrir les nominés de la semaine.