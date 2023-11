Star Academy du 25 novembre 2023 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du samedi 25 novembre 2023 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2023. Retour sur la journée de vendredi au château.





Les élèves non nommés partent pour les répétitions sur le plateau du prime. De leur côté, les quatre nommés commencent leur journée plus tard avec le cours de sport de Joe. Le coach a décidé de les pousser pour qu’ils donnent tout. Ça leur fait beaucoup de bien ! Joe part en leur disant qu’ils auront une petite surprise le soir et il rebooste Marie-Maud.







Sur le plateau du prime, Pierre et Axel répètent « Les murs porteurs » de Florent Pagny. Axel est loin de se douter que l’artiste va les rejoindre sur scène. Et Pierre enchaine sur son tableau avec Candice.

Pendant ce temps là, les nommés discutent et se reboostent pendant leur déjeuner. Ils enchainent avec le cours d’expression scénique de Cécile. Elle les fait répéter leurs chansons d’abord tous ensemble, et ensuite chaque duo à part pour la battle secrète.



Axel et Margot répètent le titre « Speed » qu’ils interpréteront avec Zazie. L’artiste les rejoint, Margot lui confie que c’est son premier duo elle est super contente.

Au château, Cécile fait travailler Héléna en solo sur la chanson du duel secret, « Hurt » de Christina Aguilera. Cécile veut lui faire sortir ses émotions. Et c’est réussi, Héléna est en larmes !

Les nommés se rendent ensuite dans la salle du public pour répondre aux questions des téléspectateurs. Et il est temp pour eux de faire leurs valises !

Les autres élèves rentrent au château et tous se réunissent dans le salon pour découvrir le clip de leur hymne.

Julien passe un appel à sa petite amie, qui est dans le bus pour venir le voir sur le prime.

Margot confie qu’elle est impressionnée de chanter avec Zazie, elle ne se sent pas légitime et se met à pleurer dans les bras d’Axel. Il la rebooste.

Il est temps pour tout le monde d’aller se coucher. Pour l’un des nommés, il s’agit de la dernière nuit au château !

Rendez-vous ce soir à 21h10 pour le prime et demain à 16h15 pour la quotidienne.