Un si grand soleil spoiler : Hugo et Manu ont des doutes sur Sylvio ! (épisode du 24 novembre)

Un si grand soleil spoiler épisode du 23 novembre 2023 – Christophe est-il vraiment tiré d’affaire dans votre feuilleton quotidien de France 2 « Un si grand soleil » ? Le mari de Cécile pense avoir écarté tous les soupçons en orientant la police vers le Père Sylvio…

Mais dans quelques jours, Hugo et Manu vont avoir des doutes !











En effet, si tout accuse le prêtre parti au Paraguay, Manu a cherché mais n’a trouvé aucun lien entre les victimes du fleuriste et Sylvio ! Hugo pense que ça ne colle pas et se remet à douter…

Plus tard, Hugo retrouve Christophe et lui parle encore une fois du fleuriste sans se méfier. Il lui dit que s’ils se sont trompés, ils le découvriront quand le fleuriste tuera à nouveau !

Christophe prendra-t-il le risque de recommencer ?

