Un si grand soleil spoiler : Christophe manipule Janet (épisode du 23 novembre)

Un si grand soleil spoiler épisode du 23 novembre 2023 – Janet va elle aussi douter du Père Sylvio dans votre feuilleton quotidien de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, alors que tout semble accuser le prêtre, Janet n’arrive pas à y croire…

Résultat, elle décide d’appeler Christophe !











Evidemment, Christophe en profite pour manipuler Janet. Il lui parle de ce que Sylvio a vécu avant d’arriver à Montpellier et de la haine qu’il avait développé… Il va même jusqu’à lui dire qu’il s’est rapproché de lui à des fins stratégies car il est marié à une juge ! Il dit à Janet que Sylvio les a manipulés… Janet reste perplexe et ne sait plus quoi penser.

Un si grand soleil spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1282 du 23 novembre 2023

