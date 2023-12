C à vous du 14 décembre 2023 : invités et sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 14 décembre 2023, invités et sommaire





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 📌 Loi immigration : comment la majorité peut-elle sortir de cette crise politique majeure ? François Bayrou, Haut-commissaire au plan, président du MoDem, maire de Pau, est l’invité de C à vous

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Nicolas Bottero, chef du restaurant “Le Mas Bottero” à Saint Cannat (Bouches-du-Rhône)



🔵 🎵 Dans le live de C à vous : les soignantes présentent leur album “Les voix du cœur”

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Fanny Ardant, Benoît Cohen et Nawid Elham pour le film “Ma France à moi”, en salle le 20 décembre; et Jean Imbert

pour le livre “Plaza Athénée”, publié en novembre dernier aux éditions Assouline

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce jeudi 14 décembre 2023 à 19h sur France 5.