Les acteurs de « Plus belle la vie » dans le Grand bêtisier du 31 sur TF1

Publicité





A moins d’un mois du lancement de la série « Plus belle la vie, encore plus belle » sur TF1, les acteurs du feuilleton quotidien seront présent le dimanche 31 décembre 2023 dès 21h10 pour « Le Grand Bêtisier du 31 ».





Pour cette soirée de réveillon glamour et paillettes, Karine Ferri et Christophe Beaugrand convient tous les téléspectateurs à un « Grand Bêtisier du 31 » en compagnie de nombreux invités.







Publicité





Michèle Bernier, Booder, Max Boublil, Nico et Dani Capone, Gérémy Crédeville, Isabelle Ithurburu, Hélène Mannarino, Laurent Mariotte, Messmer, Clara Morgane, Vincent Niclo, Anne Roumanoff seront rejoints par quelques figures emblématiques de « Danse Avec Les Stars » : Fauve Hautot, Christophe Licata, Chris Marques et Jordan Mouillerac.

Anisha Jo, gagnante de l’édition 2022 de la « Star Acadademy » sera accompagnée du corps professoral composé de Malika Benjelloun, Lucie Bernardoni, Pierre de Braueur, Cécile Chaduteau, Karima Charni, Coach Joe, Marlène Scharff et Adeline Toniutti.



Publicité





Seront également présents les comédiens de la série « Plus Belle La Vie » : Jérôme Bertin, Jérémy Charvet, Léa François, Sylvie Flepp, Moone ainsi que ceux de la série « Ici Tout Commence » : Julien Alluguette, Frédéric Diefenthal et Catherine Marchal.

Au menu de cette soirée festive et pétillante du 31 décembre : les plus beaux fous rires de l’année, le meilleur des jeux télés, les scènes coupées de vos séries préférées… Mais aussi les extraits les plus drôles des invités, des séquences culte et des surprises orchestrées par Karine Ferri et Christophe Beaugrand.

Rendez-vous dimanche 31 décembre dès 21h10 pour un concentré d’humour et de bonne humeur en attendant les 12 coups de minuit !