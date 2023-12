Ici tout commence du 14 décembre : Thomas a-t-il voulu se suicider ? (résumé + vidéo épisode 817 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 14 décembre, résumé et vidéo extrait épisode 817 – Thomas Lacroix a-t-il voulu se suicider dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence » ? C’est ce que pense Kelly ce soir à l’institut et la jeune femme est bouleversée à l’idée que son père ait voulu en finir…

Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Ici tout commence du 14 décembre 2023 – résumé de l’épisode 817

Alors que Kelly a découvert une lettre d’huissiers dans les affaires de son père, elle ne peut s’empêcher de penser que ce dernier a délibérément déclenché l’explosion pour mettre un terme à sa propre vie. Les problèmes financiers l’auraient-ils poussé à commettre un acte aussi tragique ? Laetitia n’y croit pas mais Kelly est convaincu que c’est ça.

Pendant ce temps, Jim vient tout juste d’être libéré. Marc est là pour l’accueillir mais pas Thibault ! Son retour à la réalité aux côtés de son frère et de Jasmine ne s’annonçe pas aussi harmonieux qu’il l’avait peut-être imaginé…

Dans la cuisine, l’annonce de Teyssier crée des tensions entre Salomé et Anaïs. Pendant ce temps, David et Ethan relèvent un défi épicé !

Ici tout commence du 14 décembre 2023 – vidéo premières minutes



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

