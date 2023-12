Plus belle la vie : TF1 vous invite à l’avant-première de la série avec des acteurs !

Publicité





TF1 va relancer la série quotidienne « Plus belle la vie » dans moins d’un mois, le 8 janvier 2024. Un retour très attendu par les fans de la série culte, arrêtée par France Télévision l’an dernier.





Et alors que la série est rebaptisée « Plus belle la vie, encore plus belle » avec acteurs emblématiques et nouveaux, TF1 lance un grand retour avec à la clé, une partie de pétanques et des places pour l’avant-première au cinéma.







La chaîne lance un grand concours et propose de gagner une journée exclusive avec les comédiens Laurent Kérusoré, Lola Marois, Stéphane Henon et Léa François à Marseille.

« Rencontrez les comédiens de la série à l’occasion d’un tournoi de pétanque et assistez à l’avant-première de Plus Belle La Vie, encore plus belle ! » est-il indiqué sur la page dédiée au concours, où vous devez répondre à un quiz sur « Plus belle la vie ».



Au programme de cette journée, organisée le dimanche 7 janvier 2024 à Marseille : Vous prendrez part à un tournoi de pétanque en formant une équipe avec trois de vos amis. Une pause déjeuner agrémentée d’un cocktail suivra, et ensuite, vous aurez l’occasion d’assister à l’avant-première de la série au cinéma. De nombreuses autres surprises sont prévues tout au long de cette journée qui promet d’être mémorable !