Ici tout commence du 27 décembre : Gaëtan en colère, la rupture ? (résumé + vidéo épisode 826 en avance)

Ici tout commence du 27 décembre, résumé et vidéo extrait épisode 826 – Gaëtan est remonté contre Salomé ce soir dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence ». Il ne digère toujours pas qu’elle lui ait caché son potentiel départ pour Bordeaux…

Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Ici tout commence du 27 décembre 2023 – résumé de l’épisode 826

Gaëtan est très remonté contre Salomé, qui lui a caché qu’elle avait une proposition de travail à Bordeaux et qu’elle allait peut être partir… Il a l’impression qu’ils ne sont pas vraiment en couple, qu’elle est avec lui juste le temps de trouver mieux. Et Gaëtan lui parle de son ex, Thomas, qui travaille lui aussi à Bordeaux maintenant… Salomé ne sait plus quoi lui dire pour le calmer. Ils sont au bord de la rupture !

Pendant ce temps là, Bérénice et Jude s’inquiètent pour David. Quand Deva comprendra-t-elle que son petit ami est remonté dans l’alcool ?

En cuisine, entre Salomé et Anaïs, c’est œil pour œil, dent pour dent. Et pour découvrir le secret de Stanislas, Malik et Billie passent en mode enquêteurs…



Ici tout commence du 27 décembre 2023 – vidéo premières minutes

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

