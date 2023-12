Ici tout commence spoiler : Billie fait une erreur… (vidéo épisode du 13 décembre)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Billie va faire une erreur qui pourrait lui être fatale dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jour au Double A, elle va prendre une initiative qui n’est pas du tout du goût de Stanislas Duchesnay…











Publicité





Alors qu’Hortense et Stanislas ont installé un gigantesque arbre à voeux au Double A, Billie décide d’encourager les clients à aller déposer leurs voeux ! Sauf qu’ils sont tous levés de leurs tables et que ça crée même une file d’attente ! Stanislas n’apprécie pas du tout… Il exige qu’après le service Billie enlève tous les voeux des clients et lui rappelle qu’il est destiné uniquement au personnel et aux élèves de l’institut.

Billie comprend qu’elle s’est tiré une balle dans le pied alors qu’elle vise la place de Maître d’Hôtel…

Stanislas lui en tiendra-t-il rigueur ?

A LIRE AUSSI Ici tout commence spoilers : un affrontement, un couple en crise, les résumés jusqu’au 29 décembre 2023

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 816 du 13 décembre 2023, l’erreur de Billie



Publicité





Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.