Un si grand soleil du 20 décembre : Yann se livre à la police (résumé et vidéo épisode 1300 en avance)

Un si grand soleil du 20 décembre 2023, spoiler résumé de l’épisode 1300 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans le prochain épisode inédit de votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous avez déjà hâte d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mercredi 20 décembre 2023.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Au petit matin, Yann est seul dans sa voiture. Il sort et tombe au sol, visiblement très alcoolisé. Il est en bord de mer et se rince le visage dans l’eau. Yann finit par reprendre sa voiture pour rentrer chez lui. Johanna lui demande où il était, elle était inquiète. Yann lui dit qu’il est désolé, tout va bien. Johanna lui dit de lui dire que ce n’est pas lui qui a fait ça. Il ne comprend pas de quoi il parle, Johanna lui annonce que Pierre a été assassiné.

Akim est avec Margot, elle ne veut pas de relation à distance. Elle a trop galéré avec ses anciennes histoires, elle ne veut pas commencer une relation en sachant que ça va être compliqué. Akim trouve ça dommage. Il insiste, mais Margot lui dit qu’ils en reparleront s’il est célibataire quand il reviendra.



Hugo fait l’autopsie de Pierre pendant qu’Alex fait le point avec Becker. Le téléphone de Yann a borné près du domicile de Pierre. Yann arrive, il se met à disposition de la justice et souhaite être représenté par Johanna.

Au cabinet, Margot appelle Guilhem qui a loupé un rendez-vous. Il a un rendez-vous perso à l’extérieur, il lui demande de voir si Claudine peut le remplacer. Elle accepte. Claudine remarque qu’il est bien distrait en ce moment, elle pense qu’il y a une femme derrière tout ça.

Yann avoue à Alex qu’il est allé chez Pierre, il voulait prouver qu’il avait tué sa femme volontairement. Yann assure que même si les apparences sont contre lui, il n’a pas tué Pierre. Alex lui annonce qu’il est placé en garde à vue !

Guilhem est avec Estelle, la masseuse. Ils se tutoient, Guilhem se confie sur les problèmes de sa nièce. Il lui demande comment elle va, elle lui parle de son agression de la veille. Il propose de l’accompagner porter plainte mais elle y est déjà allée et lui dit que tout va bien.

Florent donne une interview à Marc sur la mort de Pierre. Il assure que c’était quelqu’un de bien et affirme que sa mort aurait pu être évitée. Il dit que la police n’a pas pris au sérieux sa plainte.

Akim est avec Bilal, il compare la situation à quand il a quitté Lucille. Akim pense que Margot n’en a rien à faire de lui. Bilal pense que c’est surement l’inverse, elle a peur de tomber amoureuse. Estelle appelle Akim, elle veut lui rendre la veste qu’il lui a prêté. Elle lui propose de se voir, Akim accepte et la retrouve, Estelle lui propose de lui offrir une crêpe pour le remercier.

Thierry parle avec Elise et Manu, il pense que Yann peut avoir tué Pierre. Mais Manu et Elise n’y croient pas.

Johanna retrouve Hugo. Elle est très inquiète pour Yann, Hugo aussi. Hugo s’en veut de ne pas avoir été assez présent pour Yann, il n’a pas vu qu’il partait en vrilles. Johanna culpabilise aussi mais Hugo lui assure qu’elle ne doit pas et que Yann est innocent. Il la prend dans ses bras.

Akim et Estelle font connaissance et rigolent bien. Elle lui propose d’aller boire un verre, il accepte. Et ils finissent pas s’embrasser.

Becker fait le point avec le procureur. Il pense que Yann est innocent mais le procureur pense qu’il n’est pas objectif, il ordonne de le garder en garde à vue.

VIDÉO Un si grand soleil du 20 décembre extrait, Yann interrogé

Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.