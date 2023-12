Star Academy : Candice sort du silence après son élimination

Publicité





C’est Candice qui a été éliminée de la Star Academy 2023 hier soir à l’issue de la huitième semaine d’aventure. Après deux mois passés un château, Candice est sortie du silence en s’exprimant pour la première fois sur son compte du réseau social Instagram.





« Je viens de récupérer mon tel, c’est de la folie ! Merci pour ce soutien » a écrit Candice dans un post publié en story.







Publicité





« Je découvre tout petit à petit. Pour l’instant je prends le temps de me reposer, de retrouver mes proches, et je me remets de mes émotions » a-t-elle poursuivi.

« Je suis tellement heureuse et reconnaissante d’avoir pu vivre cette aventure et d’être arrivée jusqu’ici. Je vois tous vos messages et je vous remercie ça me fait trop plaisir. »



Publicité











Publicité





Pendant ce temps là, certains anciens élèves de la Star Academy étaient ensemble pour le réveillon du Nouvel An, comme Marie-Maud et Margot.

A LIRE AUSSI : Star Academy : thème et programme des évaluations de la semaine 9