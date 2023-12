Star Academy : qui a été éliminé lors du 6ème prime ? (résumé + replay du 9 décembre 2023)

Publicité





Star Academy, résumé du prime 6 du samedi 9 décembre 2023 – C’est parti pour le sixième prime de la saison 2023 de la Star Academy, présenté par Nikos Aliagas. Les 9 élèves encore en compétition ouvrent comme toujours le bal avec l’hymne de la saison « Au bout de mes rêves ».





La soirée démarre avec un medley Calogéro aux côtés de Clara et Pierre. Michaël trouve qu’ils s’en sont très bien sortis.







Publicité





Magnéto sur la préparation du tableau comédies musicales.

Place au tableau, tous les élèves sont réunis, y compris les nominés. Cécile est émue et très fière d’eux, ils ont fait un travail remarquable en très peu de temps.



Publicité





Magnéto sur le calendrier de l’avent

Nikos invite ensuite Djébril à ouvrir la case du 9 décembre : sa soeur est sur le plateau ! Elle est super contente et trop fière de lui.

Place à Julien et Natasha St-Pier sur « Mourir demain ». Adeline félicite Julien pour sa prestation, Malika pense que Julien a relevé le défi.

Nikos demande à Natasha de partager un refrain avec Héléna, grande fan de la chanteuse.

Magnéto sur Axel, qui défend ensuite sa place sur « Le blues du businessman » de Starmania. Et surprise, sa famille le rejoint !

Magnéto sur la visite des élèves dans un collège près du château.

Les académiciens ont les yeux bandés… Surprise, Nikos chante « New York » de Sinatra avec Karim, Marlène, Adeline, Cécile, Lucie, et Malika.

On retrouve ensuite Pierre aux côtés de Véronique Sanson sur « Besoin de personne ».

Magnéto sur Candice, qui défend ensuite sa place sur « Love on the brain » de Rihanna. Sa soeur la rejoint sur scène.

Djébril partage un duo avec Marina Kaye sur « Only the very best ». Michaël Goldman se dit fier de ses progrès et le félicite, il dit qu’il était au rendez-vous. Pierre a été embarqué et Adeline est super émue, elle a trouvé le duo sublime.

Julien chante en solo « Never enough » de The Greatest Showman. Marina Kaye l’a trouvé incroyable et elle le félicite ! Adeline est contente de lui et de son état d’esprit. Cécile a trouvé sa prestation magnifique !

Héléna reprend « Tattoo » avec Loreen.

Margot défend sa place sur « Comme des enfants » de Coeur de Pirate. Son ami Etienne la rejoint ensuite sur scène.

Magnéto sur les immunisés

Héléna, Lénie et Djebril nous offrent un tableau sur « L’assasymphonie » de Mozart L’Opéra Rock. Ils ont ensuite un message surprise de Sheryfa Luna pour les féliciter pour leur évaluation sur sa chanson.

On retrouve ensuite le pianiste Sofiane Pamart et Clara sur « Gimme Love » de Sia. Adeline la félicite et salue la technique.

Margot éliminée de la Star Academy 2023

23h53 : c’est l’heure du verdict, le public a décidé de sauver Candice ! Place aux votes des élèves : Héléna vote Axel, Julien vote Axel, Lénie vote Axel, et Pierre vote aussi Axel. Margot est donc éliminée sans aucun vote !

Star Academy 2023, le replay du prime 6 du 9 décembre

Rendez-vous demain à 16h15 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur MYTF1 en cliquant ICI.