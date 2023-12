Star Academy : qui seront les nominés ce soir ? (extrait vidéo du 27 décembre 2023)

Publicité





Star Academy annonce des nominations de la semaine 8 – C’est ce mercredi après-midi que Michaël Goldman, directeur de la Star Academy 2023 est venu annoncer aux élèves les noms des nommés de la semaine. Une annonce que l’on ne découvrira qu’en fin de quotidienne ce soir, vers 18h30 !





Mais qui seront les deux académiciens nominés cette semaine ?

On a vu les évaluations hier et seule certitude, Djébril devrait logiquement nommé ce soir. Il a encore une fois fait preuve d’un manque de motivation et il était le seul à ne pas connaitre les paroles de sa chanson !



De son côté, Candice était un peu plus faible que les autres tandis qu’Axel a fait une évaluation pas mal mais sans plus.

Rappelons que ces évaluations comptaient pour moitié avec les notes du prime. Djébril et Candice étaient déjà derniers du classement des notes du prime, ça parait donc compliqué qu’ils ne soient pas nominés ce soir.

Selon nous, Héléna, Julien, Lénie et Pierre ont bien réussi leurs évaluations hier devant leurs professeurs. Ils ne devraient pas être nommés cette semaine.

Verdict tout à l’heure sur TF1 !

EXTRAIT VIDÉO STAR ACADÉMY : l’évaluation de Lénie

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.