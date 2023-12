Un si grand soleil du 25 décembre : Johanna trouve une preuve (résumé et vidéo épisode 1303 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 25 décembre 2023, spoiler résumé de l’épisode 1303 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans le prochain épisode inédit de votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous avez déjà hâte d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du lundi 25 décembre 2023.





Akim a passé la nuit avec Estelle… Pendant ce temps là, Margot est chez Cécile et rumine, elle pense encore à Akim.

Johanna vient voir le juge pour lui parler du carnet de Mélanie, qui est certainement un faux. Mais le juge lui rappelle qu’il n’a aucun ordre à recevoir d’elle et l’envoie balader.



Florent explique à Emma que Pierre n’avait pas de famille. Si personne ne réclame le corps, il sera inhumé dans une fausse commune. Emma dit qu’ele réclame le corps, Florent lui rappelle que ça va lui faire des frais mais elle dit qu’elle va se débrouiller.

Claudine remarque que Guilhem a un dîner et qu’il a même prévu un cadeau.

Johanna se rend chez Monsieur Lebrun pour lui poser quelques questions. Il accepte et la fait entrer. Lebrun lui explique que c’est un avocat qui lui a parlé du carnet de Mélanie, elle avait prévu de porter plainte. Lebrun a retrouvé le carnet dans les affaires de sa fille. Johanna lui demande les cordonnées de l’avocat. Johanna appelle, le numéro n’est pas attribué !

Dans son. bureau, Johanna appelle tous les Maîtres de Martin à Montpellier mais aucun ne connait Mélanie. Elle explique ensuite tout à Alex. Elle lui demande de bien vouloir expertiser le carnet mais c’est hors procédure, Alex hésite.

Elise est avec Akim, qui avoue qu’il a rencontré quelqu’un. Elle remarque qu’il a été rapide après Margot. Akim dit qu’avec Estelle ils vivent le moment présent. Pendant ce temps là, Guilhem attend Estelle aux Sauvages. Elle a oublié et n’est plus dispo ! Ils reportent à la semaine prochaine, Estelle lui annonce qu’elle a rencontré quelqu’un.

Alex demande à Hugo de faire les analyses sur le carnet de Mélanie. Alex lui dit de faire vite, il doit le remettre dans les scellés.

Guilhem prend un double whisky seul aux Sauvages pendant qu’Estelle et Akim se retrouvent. Et Margot déprime dans le bus et envoie un message à Akim, elle lui dit que c’est dommage… Akim le voit mais ne répond pas. Il fait un massage à Estelle.

Johanna reçoit un appel d’Alex, il n’y a pas les empruntes de Mélanie sur le carnet ! Le carnet est donc un faux !

VIDÉO Un si grand soleil du 25 décembre extrait, le carnet de Mélanie est un faux

Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.