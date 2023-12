Un si grand soleil du 8 décembre : Johanna craque (résumé et vidéo épisode 1292 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 8 décembre 2023, spoiler résumé de l'épisode 1292 en avance





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Elisabeth et Alain sont réveillés très tôt mais un bruit fort. Elisabeth se lève et va voir ce que c’est, Alain la suite. Flore est sur la terrasse avec une disqueuse ! Elisabeth lui annonce qu’elle les a réveillés avant 6h du mat, elle envoie sévèrement balader Flore qui dit avoir été pris par un élan de créativité… Alain fait le café et dit à Flore qu’Elisabeth est quelqu’un de bien. Mais Flore l’a mal pris et dit qu’elle ne peut pas la saquer.

Tiago se lève et n’a rien entendu, Flore lui annonce qu’ils vont s’en aller. Alain lui dit qu’il n’est pas questions qu’ils s’en aillent. Ils vont discuter le soir et tout mettre à plat. Elisabeth part travailler, Alain lui reproche d’être désagréable avec Flore… Elisabeth lui dit que Flore est suseptible et sans aucun savoir vivre !



Clément est perturbé d’avoir sanctionné Yann, mais Janet pense qu’il a bien fait. Pour elle, Pierre a payé sa dette et rien ne justifie qu’on l’agresse. Mais Becker n’est pas à l’aise avec cette sanction. Janet ne comprend pas mais Clément comprend la colère de Yann, il pense qu’il aurait fait pareil.

Johanna dit à Yann qu’elle doit aller travailler, Yann rumine d’être sanctionné. Johanna n’en peut plus, elle ne comprend pas qu’il ne réalise pas ce qu’il a fait. Yann ne comprend pas comment il a pu porter plainte contre lui. Et il reproche à Johanna son manque de soutien, ça la met en colère. Elle lui dit qu’elle n’en peut plus, il est entrain de tout bousiller et risque de la perdre !

Janet retrouve Alain à l’hôpital, il lui raconte le clash entre Elisabeth et Flore. Alain aimerait qu’Elisabeth comprenne Flore… Janet pense que ça va s’arranger. Pendant ce temps là, Flore annonce à Tiago qu’ils s’en vont chez des amis en Ardèche. Elle lui demande de faire ses affaires, ils vont prendre un bus. Tiago n’a pas envie d’y aller. Ils arrivent à la gare routière, ils ont loupé le bus. Le prochain est dans 2h.

Au lycée, Tom s’inquiète. Il a cherché des infos sur Pierre sur Google. Il a pris la fuite après avoir renversé la victime, il est choqué… Il espère que sa soeur s’est pas mise dans une sale affaire, elle n’a jamais de chance.

Yann est au tribunal, le procureur le reçoit en comparution immédiate. Yann reconnait les faits, Il est condamné à 750 euros de dommages et intérêts, ainsi que l’interdiction d’approcher Pierre. Il lui impose aussi un suivi thérapeutique, Yann ne veut pas. Le procureur ne lui laisse pas le choix.

Johanna parle à Sabine, elle ne sait plus quoi faire avec Yann. Tiago appelle Alain pour lui parler de leur départ, Alain file à la gare routière. Il les retrouve et dit à Flore qu’ils doivent rester. Il insiste pour qu’elle laisse une chance à Elisabeth. Elle finit par accepter.

Yann parle à Hugo, il dit que Johanna a raison mais il n’arrive pas à tourner la page. Hugo le met en garde : il ne doit pas tout foutre en l’air, ça ne fera pas revenir Alex ! Yann lui dit qu’elle lui manque.

Alain rentre avec Flore et Tiago, Elisabeth dit qu’elle ne lui a jamais demandé de partir. Elle pense qu’en faisant des efforts elles peuvent y arriver…

Pierre est avec Emma, il semble ailleurs… Emma lui demande si ça va, il lui dit que oui. Mais quand Emma va chercher un verre d’eau, Pierre reçoit un menace de mort par sms !

