Un si grand soleil spoilers : Yann libre, une rupture, Maéva remontée, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 1er au 5 janvier 2024)

Publicité





Un si grand soleil spoilers, les résumés et la bande-annonce du 1er au 5 janvier 2024 – Qu’est-ce qui vous attend la semaine prochaine pour la première semaine de l’année 2024 dans votre série « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment puisque Stars Actu vous dévoile un aperçu avec les résumés de la semaine à venir.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





On peut vous dire que Yann est innocenté et libéré de prison après l’arrestation et les aveux de Maître Daumier. Il retrouve enfin Johanna et va devoir tourner la page d’Alexandra. Un moment encore douloureux.

De son côté, Akim décide enfin d’être honnête avec Estelle et il décide de la quitter. Contre toute attente, Estelle se console dans les bras de Guilhem ! Ce dernier plante Claudine avec qui il devait partir en voyage d’affaires…



Publicité





Au lycée, Maéva reconnait Tom comme étant le voleur de la pizzéria. Et elle est déterminée à se venger de lui ! Dans le même temps, Tom se met en couple avec Noura…

Un si grand soleil spoilers les résumés du 1er au 5 janvier 2024

Lundi 1er janvier 2024, épisode 1308 : Alors que Margot décide d’écouter ses sentiments, elle va être témoin d’un fait qui va tout remettre en question. Alex arrête in extremis un certain Maître Daumier. Et si c’était lui le nœud de cette affaire ?

Mardi 2 janvier 2024, épisode 1309 : Yann est libéré de prison mais est-il vraiment ressorti indemne de cette affaire ? Quant à Guilhem, sa journée mal commencée se termine de manière prometteuse…

Mercredi 3 janvier 2024, épisode 1310 : Tom et Noura s’affichent au grand jour ; mais Tom subit une humiliation inattendue. De son côté, Estelle va prendre une décision douloureuse.

Jeudi 4 janvier 2024, épisode 1311 : Guilhem se prend à rêver à des projets grandioses et plante Claudine pour un voyage d’affaires important. Quant à Yann, il semble déterminé à tourner définitivement la page Alexandra. Mais y parviendra-t-il ?

Vendredi 5 janvier 2024, épisode 1312 : Maéva est bien décidé à se venger du voleur de la pizzeria. Quant à Akim, il annonce une grande nouvelle à Bilal.

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoiler : Johanna piégée et agressée… (vidéo épisode du 27 décembre)

VIDÉO Un si grand soleil la bande-annonce du 1er au 5 janvier 2024

vidéo à venir

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et rendez-vous sur france.tv pour voir ou revoir les épisodes.