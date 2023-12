W9 relance « L’île de la tentation » le 18 janvier 2024

Publicité





W9 va relancer « L’île de la tentation » à partir du jeudi 18 janvier 2024. C’est Delphine Wespiser qui animera cette version 2024 du programme arrêté il y a cinq ans.





Le principe reste le même : 5 couples amoureux, en proie au doute et à la jalousie, ont été sélectionnés pour vivre une expérience unique : l’île de la tentation. Déterminés à mettre leur histoire d’amour à l’épreuve, ils viennent sur l’île de la tentation car ils se posent de nombreuses questions…







L’île de la tentation : le concept

En s’exposant à la tentation, ces 5 couples passionnés cherchent à découvrir la vérité sur leur amour. Mais attention, explorer le sentiment amoureux nécessite de se mettre en danger et d’en assumer les conséquences !

Pendant 12 jours, ces 5 couples vont vivre séparés. Les femmes seront isolées sur une plage paradisiaque avec 10 tentateurs, des hommes célibataires venus sur l’île pour chercher l’amour. Les hommes feront de même, accompagnés par 10 tentatrices, elles aussi célibataires.

Sans contact avec leur partenaire, ils vont repousser les limites de leur relation au maximum en s’exposant à la tentation et en questionnant, jour après jour, les sentiments qu’ils éprouvent pour l’autre.



Pour seules informations sur l’expérience vécue par leur partenaire que les vidéos qu’ils découvriront lors des mythiques feux de camp, tous vont devoir puiser dans ce qu’ils ressentent réellement au fond d’eux pour faire les bons choix…

• Succomberont-ils à la tentation ?

• Se laisseront-ils envahir par la jalousie ?

• Oseront-ils affronter leurs réels sentiments et leurs désirs profonds ?

Ils ont 12 jours pour le découvrir… Car lorsqu’arriveront les feux de camp ultimes, à la nuit tombée du dernier jour de l’expérience, les couples se retrouveront et devront alors répondre à la seule question importante : repartiront-ils ensemble ou séparément de l’île de la tentation ? Nos 5 couples sont venus sur l’île de la tentation pour mettre à l’épreuve les sentiments qui les unissent et les lient réellement l’un à l’autre….

En arrivant ici, ils se posent des questions… En repartant, ils auront des réponses !

Les couples

Maëva et Remy

En posant un pied sur l’île de la tentation, Maëva (24 ans) et Remy (27 ans) le savent : ça passe ou ça casse ! En couple depuis 2 ans, leur histoire fusionnelle mais chaotique, faite de disputes, de crises de jalousie et de réconciliations, est en train d’abîmer les sentiments qu’ils ont l’un pour l’autre. Ils s’aiment, mais leur amour peut-il durer toute une vie ? Sont-ils vraiment faits pour être ensemble ? En se confrontant à la tentation, ils espèrent avoir les réponses à leurs questions…

Salomé et Timothy

En couple depuis plus de 5 ans, c’est pour prouver à Salomé (24 ans) qu’elle peut avoir confiance en lui que Timothy (26 ans), a voulu participer à l’île de la tentation ! Mais Salomé le sait, Timothy est un séducteur né. Charmeur et baratineur, il flirte parfois dangereusement avec la limite ! Et même si Salomé a de nombreuses fois fermé les yeux, aujourd’hui, la jeune femme a besoin de certitudes pour imaginer fonder une famille avec Timothy ! Sur l’île de la tentation, Salomé croit en son couple avec Timothy qu’elle aime plus que tout et espère trouver les réponses à ses questions… Qu’elles soient bonnes ou mauvaises !

Lidia et Gaëtan

En couple depuis 3 ans, Lidia (23 ans) et Gaëtan (26 ans), tous deux originaires de Belgique, sont fous amoureux l’un de l’autre et se sont fiancés il y a maintenant un an. Mais cette bague à leur doigt n’a pas apaisé leurs blessures. Le doute qui s’est installé dans leur vie depuis le début de leur histoire et à la suite de trop nombreuses infidélités, les empêche toujours d’avancer sereinement. Tous deux ont été infidèles à l’autre, cette période sombre a laissé des traces indélébiles qui, aujourd’hui, se transforment en jalousie excessive surtout pour Lidia qui surveille chaque faits et gestes de son amour Gaëtan. En prenant le risque de venir sur l’île de la tentation, les deux amoureux veulent tirer un trait sur leur passé et prouver à l’autre qu’il peut avoir confiance et qu’ils peuvent envisager un futur commun apaisé.

Chloé et Jarod

Il y a 1 an, Chloé (23 ans) et Jarod (22 ans) ont eu un coup de foudre l’un pour l’autre. Depuis, ils ne se quittent plus et envisagent sérieusement l’avenir à 2 ! Cependant, la jalousie de Jarod qui trouve Chloé trop avenante et trop séductrice avec les autres garçons, empêche les 2 amoureux de vivre sereinement leur histoire. Chloé, de son côté, ne comprend pas cette jalousie et pense au contraire que c’est la fiabilité de Jarod qui doit être mise à l’épreuve… En participant à cette expérience, chacun espère prouver à l’autre qu’il peut lui faire confiance ! Ils le savent, en faisant cette expérience, ils mettent leur couple en danger, mais c’est le prix à payer pour envisager l’avenir sereinement !

Kelly et Enzo

Entre Kelly (24 ans) et Enzo (32 ans), tout est allé très vite ! Après s’être rencontrés il y a 6 mois à Bruxelles, ils ont ensemble déménagé à Nice, adopté un chien et vivent aujourd’hui une relation fusionnelle ! C’est simple : ils ne se quittent plus ! Persuadés d’être faits l’un pour l’autre, ils savent aussi qu’ils sont dans une phase de passion, « une bulle d’amour » comme dit Kelly, qui n’est peut-être pas la vraie vie… Mais que se passera-t-il après ? Le passé sulfureux d’Enzo, qui se décrit lui-même comme un ex grand séducteur, le rattrapera-t-il dès que Kelly aura le dos tourné ? En venant sur l’île, ils prennent le risque de sortir de leur « bulle » et de s’exposer à ce qu’ils redoutent le plus : la tentation ! Cependant, ils ont décidé ensemble de prendre ce risque pour trouver la réponse à cette simple question : notre relation, est-elle un feu de paille ou vivons-nous l’histoire d’amour de notre vie ?