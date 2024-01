C à vous du 19 janvier 2024 : invités et sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 19 janvier 2024, invités et sommaire – Ce vendredi soir et pour bien achever la semaine sur sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 📌 L’amour, la mort, l’Europe… Dans son nouvel essai, Alain Finkielkraut convoque les grands auteurs pour raconter les transformations du monde : il est l’invité de C à vous

🔵 📌 Un exercice d’alerte tsunami sur le littoral méditerranéen. On en parle avec Gaël Musquet, spécialiste de l’anticipation des catastrophes naturelles



🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Flora Mikula, cheffe de l’Alpes Hôtel du Pralong à Courchevel

🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Gérard Hernandez pour le prime “Scènes de ménage – Plans sur la comète” diffusé le 29 janvier à 21h10 sur M6

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Virginie Hocq, Jonathan Lambert, et Arié Elmaleh pour la pièce de théâtre “L’amour chez les autres” qu’ils jouent à partir de demain au Théâtre Édouard VII; et Jérôme Garcin et Rebecca Manzoni pour l’émission “Le Masque et la Plume” diffusée tous les dimanches à 20h sur France Inter

