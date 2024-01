C à vous du 29 janvier 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 29 janvier 2024, invités et sommaire – Ce lundi soir et comme chaque jour sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 📌 La colère des agriculteurs, en route vers Paris, ne faiblit pas : on en parle avec Christophe Barbier, qui publie “Peuple de colères”

🔵 📌 Désinformation médicale : des médecins et chercheurs s’alarment dans une tribune. Mathieu Molimard, chef du service de pharmacologie médicale du CHU de Bordeaux, est l’invité de C à vous



🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Apiradee Thirakomen, cheffe du restaurant “Thiou” au sein de l’hôtel Norman à Paris

🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Jean-Luc Lemoine pour l’émission “Qui sera le champion des années 90 ?” diffusée samedi à 21h10 sur France 3

🔵 Dans la suite de C à vous : Anny Duperey, Corinne Touzet & Pascal Légitimus pour la pièce de théâtre “Le Duplex” qu’ils joueront à partir du 22 février au Théâtre de Paris

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce lundi 29 janvier 2024 à 19h sur France 5.