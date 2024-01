Star Academy du 29 janvier 2024 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du lundi 29 janvier 2024 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2023. Retour sur la journée de dimanche pour les élèves. Julien et Pierre, les finalistes, réalisent que c’est la dernière semaine et débutent leur dimanche avec un brunch.





Cécile arrive ensuite pour un débrief avec Patrick Bruel ! Sur l’ouverture du prime sur « Aller plus haut », Cécile salue l’énergie de Julien. Et Patrick trouve que Pierre était là où il devait être, il était encré.







Pour le duo entre Pierre et David Hallyday, Patrick trouve qu’ils font jeu égal. Il pense que c’est la prestation qui lui a peut être permis de passer devant ! Cécile confirme que c’est une évidence.

Face au duo de Julien et Pierre, Patrick affirme qu’il ne sait pas comment les téléspectateurs vont faire pour les départager. Il plaisante en disant qu’ils devraient gagner à deux et former un duo.



Sur Ed Sheeran, Patrick dit à Pierre qu’il aurait préféré le voir en guitare / voix. Il lui conseille d’être plus audacieux.

Quand Patrick s’en va à l’anniversaire de sa maman, il les invite sur l’un de ses concerts !

Sur le duo de Pierre et Woodkid, Cécile salue le fait qu’avant il n’aurait jamais osé ça.

A la fin du debrief, Julien et Pierre remercient Cécile pour tout ce qu’elle leur a apporté tout au long de l’aventure.

Julien et Pierre s’amusent à modifier le planning de la semaine quand Michaël Goldman les rejoint. Il les félicite et leur annonce que mercredi matin ils auront quand même une évaluation. Il s’agira de les surprendre sur une prestation libre, puis sur une impro de théâtre où ils pourront désigner un prof.

Il leur parle ensuite de leurs retours chez eux, lundi pour Julien et mardi pour Pierre.

Julien appelle sa petite amie. Elle a adoré le prime mais elle ne pourra pas être là lundi. Elle a cours et elle est sur scène mardi, Julien est déçu et s’énerve.

Lucie et Marlène sont là pour annoncer les artistes invités sur le prime : Vitaa, Patrick Fiori, Tayc, Dadju, et Yseult.

Les profs arrivent au château pour dîner avec les élèves. Après avoir mangé, ils se mettent tous autour du piano pour reprendre l’hymne de la promo.

Pierre appelle sa mère, qui le félicite. Il est content de les voir mardi mais il a peur de ce qui l’attend.

Rendez-vous demain à 17h25 pour la prochaine quotidienne. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur MYTF1 en cliquant ICI.