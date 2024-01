Capital du 7 janvier 2024 : le sommaire de l’émission inédite ce soir sur M6

Publicité





Capital du 7 janvier 2024 : sommaire et reportages – Julien Courbet vous propose ce dimanche soir sur M6 un nouveau numéro inédit de « Capital ». Aujourd'hui il a pour thème : « Discounters versus hypermarchés : révélations sur la nouvelle bataille des prix ».





A découvrir dès 21h10 sur M6







Capital du 7 janvier 2024 : sommaire et reportages de ce soir

Prix discount et marques déstockées : les secrets de Stokomani

Dans le match des champions des petits prix, un poids lourd compte défier les géants Action, Gifi ou Noz : Stokomani. Depuis que cette enseigne de discount et déstockage a été reprise en 2022 par la famille Zouari (à la tête des franchises Casino, Picard ou Maxi Bazar), l’ambition est démultipliée : passer de cent-trente-sept magasins à deux-cents en 2027 ! Nouveaux magasins, concept revu à neuf, mais avec toujours une promesse forte pour les clients : des articles discounts jusqu’à 30 % moins chers et des invendus jusqu’à -70 % ! Il y a surtout un univers où le destockeur compte distancer ses concurrents, celui du rayon vêtements. Si on y trouve des grandes griffes à prix bradés, on sait moins que Stokomani se cache derrière des dizaines de marques comme La City, MIM, Manoukian ou Gentleman Farmer ! Quels sont ses secrets pour compresser les prix de toutes ces marques, depuis la conception, jusqu’à la distribution en passant par la fabrication ? Et, pour vraiment rivaliser avec les hypermarchés et les autres casseurs de prix, l’enseigne compte muscler son offre sur l’alimentation, l’univers le plus disputé.

Leclerc contre Lidl : qui est le vrai vainqueur de la bataille des prix

Faire ses courses au juste prix, mais aussi avoir la garantie d’en avoir pour son argent, une question plus que jamais brûlante pour les dix millions de Français qui poussent chaque semaine les portes d’une grande surface. 74 % choisissent aujourd’hui les produits qu’ils achètent en fonction des promotions et 58 % choisissent le magasin selon les promotions en cours. Mais quelle enseigne est réellement la moins chère ? Laquelle propose vraiment les meilleurs bons plans ? Tout dépend à qui vous posez la question ! Chez Leclerc, on l’affirme haut et fort, comparateur de prix à l’appui, que c’est lui le moins cher du marché. L’enseigne bat d’ailleurs tous ses records de fréquentation, du jamais vu ! Mais de son côté, Lidl a lui aussi sorti son comparatif… Et la réponse n’est pas la même : c’est lui le roi des petits prix ! Alors, qui croire ? Comment s’y retrouver ? Aux côtés de Michel-Édouard Leclerc, nous plongerons dans le secret de la machine Leclerc. Nouveaux produits, nouvelles stratégies, quelles sont ses méthodes pour rester l’enseigne préférée des Français ? Chez Lidl, l’heure de la riposte est venue pour Michel Biero, le président de la filiale française. Comment le discounter compte-t-il s’y prendre pour reconquérir ses clients et ne pas se laisser distancer par Leclerc ? Capital a mené l’enquête pour savoir à qui faire confiance pour augmenter votre pouvoir d’achat ?



Fruits et légumes moins chers : ils veulent tous croquer Grand Frais !

Manger cinq fruits et légumes par jour, le slogan de la santé publique semble devenu un luxe ! En dix ans, le prix des fruits a flambé de +43 %, celui des légumes de +73 %. Et rien que l’an dernier, l’inflation a grimpé de 16 % sur les fruits et légumes. Alors qu’un Français sur quatre déclare sauter régulièrement des repas faute de moyens, comment continuer à remplir son caddie de fruits et légumes sans faire déraper son budget ? Une enseigne s’est longtemps imposée sur le créneau des fruits et légumes frais abordables : Grand Frais. Avec ses trois-cent-trois magasins et ses 2,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires, le poids lourd du secteur s’est taillé une place de choix dans toutes les moyennes et grandes villes de France. Mais depuis quelques temps, de nouveaux acteurs commencent à faire de l’ombre à ce géant. Ils s’appellent Mangeons Frais, O Tera, ou encore Bene Bono. Comment font-ils pour proposer des fruits et légumes encore moins chers que le pionnier Grand Frais ? Et quelle est la qualité de leurs produits ?

Capital du 7 janvier 2024, extrait vidéo

