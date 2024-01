Demain nous appartient du 12 janvier : Victoire perturbée par le retour de Samuel (résumé + vidéo épisode 1599 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 12 janvier 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 1599 de DNA – Victoire est sous le choc ce soir dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient ». Le grand retour de Samuel la bouleverse…

Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1











Demain nous appartient du 12 janvier 2024 – résumé de l’épisode 1599

Samuel est de retour à Sète. Il est confronté à Victoire, qui ne comprend pas qu’il soit revenu sans lui dire… Samuel assure à Victoire qu’il est là que depuis la veille, il allait l’appeler. Le lendemain matin, Victoire est encore sous le choc. Elle se confie à Adeline et lui assure qu’elle a tourné la page, elle ne compte pas retomber dans ses bras…

Pendant ce temps là, Manon éprouve des remords pendant que Bénédicte est en prison. Et de son côté, Noor met en œuvre un plan audacieux et complexe pour réunir Soraya et Gabriel.

VIDÉO Demain nous appartient du 12 janvier 2024 – les premières minutes de l’épisode

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

