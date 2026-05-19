Plus Belle La Vie du 19 mai 2026 : Romain trahit Zoé ! (résumé + extrait vidéo épisode 586 en avance)

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Plus belle la vie du 19 mai 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 586 de PBLV – Zoé va se retrouver en grand danger cet après-midi dans votre série « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et pour cause, Romain va la trahir…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







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« Plus belle la vie, encore plus belle » du 19 mai – résumé de l’épisode 586

Steve annonce à Romain et Zoé qu’il n’a pas réussi à réparer l’IMSI-catcher. Il rappelle surtout que l’appareil est illégal. Après son départ, Romain reproche à Zoé de lui en avoir parlé alors qu’il travaille pour la police. Inquiet des représailles, il admet avoir fait la “nourrice” pour de l’argent, tandis que Zoé confie avoir fait pire… Elle lui dévoile son passé sombre.

Jules rédige son article sur Zoé et Romain, Aya s’inquiète de sa mise en ligne… Jules lui reproche ses mensonges et le fait de vouloir les couvrir malgré qu’ils ont fait à son grand-père. Il lui demande finalement de partir. Plus tard, Jules avoue à son grand-père Robert qu’il sait qui a volé son argent, mais craint de perdre une amitié importante en publiant son article. Robert lui conseille de réfléchir à ce qu’il risque et ce qu’il peut gagner.



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À la résidence, Romain revient blessé à la jambe après avoir tenté de rendre l’IMSI-catcher. Il révèle à Zoé que les propriétaires de l’appareil veulent récupérer l’argent d’un casse à un million d’euros. Enlevé et menacé, Romain a fini par révéler des informations sur Zoé et son passé. Ils menacent désormais de la dénoncer !

Mirta annonce à Luna l’annulation de son spectacle sur Prévert, destiné à financer un voyage pour des enfants défavorisés. Poussée par Babeth et Martin, Luna accepte finalement de reprendre le projet… avec Martin dans la troupe.

Très ému après avoir porté le petit Harry chez Djawad, Louis avoue à Barbara que cette expérience lui a fait envisager la paternité. Barbara lui répond qu’elle ne veut pas d’autre enfant. Perturbé, Louis se confie ensuite à Jennifer.

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VIDÉO Plus belle la vie du 19 mai 2026 – extrait vidéo

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