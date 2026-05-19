Ça commence aujourd’hui du 19 mai 2026 : sommaire et extrait vidéo

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Ça commence aujourd’hui du 19 mai 2026, le sommaire – Ce mardi après-midi et comme chaque jour sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, un inédit suivi d’une rediffusion.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







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Ça commence aujourd’hui du 19 mai 2026 à 13h55 « Exceptionnelles et atypiques, des grossesses gémellaires hors-normes ! » (inédit)

Faustine Bollaert reçoit des mamans au parcours aussi bouleversant qu’exceptionnel, toutes confrontées à des grossesses gémellaires hors du commun. Entre surprises médicales, naissances improbables et combats du quotidien, elles viendront raconter ces aventures extraordinaires qui ont changé leur vie à jamais.

Grossesse monochoriale rare, jumeaux conçus dans des circonstances inattendues, naissance prématurée ou encore défis médicaux impressionnants : ces femmes partageront avec émotion les moments de doute, de peur, mais aussi l’immense bonheur d’accueillir leurs bébés.



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Des témoignages forts, émouvants et parfois incroyables, à découvrir dans ce numéro inédit de Ça commence aujourd’hui.

Et à 15h : « Triplés : ils sont passés de couple à famille nombreuse ! » (rediffusion)

Faustine Bollaert reçoit des familles dont la vie a été bouleversée par l’arrivée de triplés. Audrey pensait attendre des jumeaux avant de découvrir, à trois mois de grossesse, qu’un troisième bébé allait agrandir la famille. Malgré une grossesse compliquée et des naissances prématurées, tout va bien aujourd’hui.

Alexia et Nicolas, eux, ont appris dès la première échographie qu’ils attendaient des triplés. Nés grands prématurés à 25 semaines, leurs enfants ont traversé de lourdes épreuves avant de faire le bonheur de leurs parents.

Enfin, Nathalie revient avec émotion sur la naissance de ses triplés il y a 30 ans. Entre prématurité, organisation intense et souvenirs inoubliables, elle raconte cette aventure hors norme aux côtés de sa fille Manon.

Retrouvez Faustine et ses invités cet après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.