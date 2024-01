Destination X du 9 janvier 2024 : l’épisode 3 ce soir sur M6, qui sera éliminé ? (extrait vidéo)

Publicité





Destination X au programme TV de ce mardi 9 janvier 2024 – Ce soir à la télé, M6 poursuit la diffusion de son tout nouveau jeu d’aventure, « Destination X », présenté par Philippe Bas. Un jeu d’aventure à travers l’Europe comme vous n’en avez jamais vu ! Des lieux surprenants, des jeux plein d’adrénaline et une seule question centrale : où sont-ils ?

Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo puis replay sur 6PLAY.











Destination X du 9 janvier 2024 : au programme de l’épisode 3

La semaine dernière, la majorité des 8 passagers encore en lice a placé son « X » près d’un seul et même monument : le Colisée de Rome. C’était une erreur puisqu’ils étaient en Croatie ! Et après l’élimination de Loriana, un réveil face à une mer, digne d’un paysage de carte postale, va tout remettre en question : sont-ils vraiment dans le pays auquel ils pensaient ?

Pour corser la compétition, Philippe leur a également réservé une surprise de taille : un dilemme inattendu qui pourrait laisser un nouveau passager intégrer le X-Bus et ainsi totalement rebattre les cartes du jeu. Plus tard dans l’épisode, les passagers se réveilleront au sommet d’une montagne à plus de 1 500 mètres d’altitude. Un paysage inédit jusqu’alors et qui les désorientera plus que jamais avant de devoir se localiser une nouvelle fois à la fin de l’épisode.

Pour les y aider, certains d’entre eux auront l’opportunité d’échanger avec Gabriel, notre champion de géolocalisation en ligne. Et vous, parviendrez-vous à savoir où ils sont ?

VIDÉO la bande-annonce de ce soir

Voici des extraits de ce qui vous attend ce soir avec la bande-annonce de l’épisode 3.



"Je vous présente la 11e passagère" 😮

Les passagers repartent en quête d'indices sur leur localisation !

Et vous, saurez-vous deviner la destination mystère ? #DestinationXM6, mardi à 21:10 pic.twitter.com/UpXJFZK4Ui — M6 (@M6) January 6, 2024

Rappel du principe du jeu

Dans Destination X, dix passagers intrépides se lancent dans le voyage de leur vie ! Ils embarquent à bord d’un mystérieux bus aux vitres opaques, pour un road-trip spectaculaire à travers toute l’Europe et avec un seul objectif : savoir où ils se trouvent.

Sans repère, les passagers désorientés vont devoir faire preuve de perspicacité, d’ingéniosité et de courage. Chaque étape de leur voyage est une énigme en soi, chaque arrêt une surprise totale et une opportunité pour tenter de se localiser. La réponse est parfois sous leurs yeux !

Tout au long de leur périple, les passagers sont mis au défi lors de jeux audacieux et palpitants. Les gagnants obtiendront des indices pour le aider à trouver leur localisation exacte. À la fin de chaque épisode, le passager qui place son repère sur la carte le plus loin de l’emplacement réel du bus doit quitter le jeu.

Celui qui échappe à toutes les éliminations et trouve en premier Philippe Bas à la destination X, remporte le jeu et les 50 000 euros.

Qui saura déchiffrer au mieux les indices ? Qui parviendra à se repérer à chaque étape ? Qui sera le premier à trouver Philippe à la destination X ? Embarquez pour l’aventure Destination X !