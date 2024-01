Echappées Belles du 13 janvier : direction la Corrèze ce soir sur France 5 (sommaire)

Publicité





Echappées Belles du 13 janvier 2024 – Ce soir et comme chaque samedi, retrouvez deux numéros du magazine « Échappées belles » sur France 5. Au programme aujourd’hui, l’inédit « La Corrèze de village en village » suivi de la rediffusion « La magie de la Drome ».





A suivre dès 20h55 sur la chaîne, puis en replay sur France.TV







Publicité





Echappées Belles du 13 janvier, à 20h55 – « La Corrèze de village en village » (inédit)

Par la diversité des paysages, entre du granit similaire à celui de la Bretagne, de l’ardoise, du chaume, des pierres plus sombres, parfois calcaires et même rouges, les villages de Corrèze ne manquent pas de caractère, irrigués par la Vézère, la Corrèze ou la Dordogne pour une grande partie ; ces rivières sont les artères du coeur battant des localités. Le département concentre à lui seul six des “Plus Beaux Villages de France”. Gage d’une qualité patrimoniale, Collonges-la-rouge, Turenne ou Pompadour participent grandement à l’attrait touristique de ce petit bout de France. Les Corréziens, natifs ou d’adoption sont accueillants, fiers et heureux de partager leur quotidien avec Sophie Jovillard.

Sujets : carte d’identité des villages / Deuxième vie pour des villages en déclin / Les toits des villages corréziens / Les villages des barrages / En Corrèze, on ne perd pas le fil / Dans les airs.



Publicité





Et à 22h30 « La magie de la Drome » (rediffusion)

Peu de départements peuvent se targuer comme la Drôme d’offrir une diversité de paysages qui mêle les charmes de la Provence et les richesses des Alpes. Cette nature époustouflante et variée attire chaque année plusieurs centaines de milliers de touristes en quête d’activités » bien-être « , de loisirs sportifs ou gustatifs ! Nougat de Montélimar, olives de Nyons, amandes, truffe et vin, le département regorge de produits de qualité qui ont depuis longtemps dépassé les frontières. Ismaël Khelifa débute son voyage sur la Nationale 7 en direction de Montélimar, la porte du Sud…

Sujets : la Drôme, terre d’accueil / Les pionniers du bio / Montbrun-les-Bains, village perché / Itinérants sur les routes de la Drôme / Artisanat, les perles rares / Les hauts plateaux du Vercors, une faune et une flore exceptionnelles.

Partez dans des « Echappées Belles » ce samedi 6 janvier 2024 dès 21h sur France 5