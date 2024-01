Star Academy du 2 janvier 2024 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du mardi 2 janvier 2024 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2023. Retour sur la journée de lundi au château. Après une bonne grasse mat, premier cours de l’année pour les élève, il s’agit de la danse avec Malika.





Pour le prime sur le thème carte blanche, Malika leur montre deux chorégraphie et ils doivent ensuite choisir celles qu’ils préfèrent ente « Boom Boom Pow » et « Iron ». Le choix est compliqué et ils optent finalement pour « Boom Boom Pow » des Black Eyed Peas.







Les élèves réfléchissent ensuite aux choix de chansons pour le prime sur les duos. Ils ont changé d’idées pour les duos, Djébril et Lénie décident finalement de se remettre ensemble.

Michaël Goldman et Lucie arrivent ensuite au château pour les prises de tonalités et aider les élèves à faire leurs choix. Lénie et Djébril annoncent qu’ils veulent finalement être ensemble. Pierre va donc être en duo avec Julien. Michaël préfère tester Djébril et Lénie sur une autre chanson.



Michaël et Lucie laissent ensuite les élèves seuls pour qu’ils puissent faire leurs choix. Pierre trouve que cette semaine carte blanche, c’est un casse-tête et un cadeau empoisonné.

Lucie est ensuite de retour pour avoir leurs choix :

– Axel et Héléna sur « Hello » d’Adele

– Lénie et Djébril sur « Lovely » de Billie Eilish

– Julien et Pierre sur « Before you go » de Lewis Capaldi

Elle leur annonce ensuite les artistes qui seront là sur ce prime : Anggun sur « La neige au Sahara », Eddy de Pretto sur « Kid », Umberto Tozzi sur « Te Amo », Claudio Capeo sur « Un homme debout », Camille Lellouche sur « N’insiste pas », et Raphaël sur « Caravane ». Les élèves vont devoir choisir avec qui ils chanteront, chaque artiste chantera avec l’un d’eux ! Ils font les prises de tonalités et auront 24h pour réfléchir et faire leurs choix.

Héléna et Lénie veulent toutes les deux chanter avec Camille Lellouche, les choix s’annoncent compliqués. Mais Héléna décide de se sacrifier et laisse le duo à Lénie… Lucie s’éclipse et les académiciens continuent de réfléchir.

Lénie appelle sa maman, elle est stressée pour les évaluations. Sa mère essaie de la rassurer.

Les élèves se détendent ensuite et vont se coucher.

VIDÉO Star Academy, le replay de la quotidienne du 2 janvier

Rendez-vous demain à 17h25 pour la prochaine quotidienne. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur MYTF1 en cliquant ICI.