Plus belle la vie du 10 janvier 2024 : l’enquête démarre (résumé + extrait vidéo épisode 3 en avance)

Plus belle la vie du 10 janvier 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 3 de PBLV – Que va-t-il se passer aujourd’hui dans l’épisode 3 de « Plus belle la vie, encore plus belle » ? On peut vous dire que l’enquête démarre pour découvrir qui a essayé de tuer Francesco…

Un épisode inédit à découvrir dès 13h40 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.











« Plus belle la vie, encore plus belle » du 10 janvier 2024 – résumé de l’épisode 3

Quelqu’un aurait-il des intentions malveillantes envers Francesco ? Estelle partage des informations importantes avec Ariane. Est-ce que cette tentative d’empoisonnement était spécifiquement dirigé contre lui ? Estelle n’y croit pas…

De son côté, Kilian donne une information capitale à la police pour retrouver le coupable.

L’anniversaire de Lucie s’avère être un défi compliqué pour Léa, tandis qu’un problème informatique à la résidence ramène les étudiants à des méthodes plus traditionnelles sous la supervision de Mirta.



VIDÉO Plus belle la vie du 10 janvier 2024 – extrait vidéo

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.