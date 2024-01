Plus belle la vie spoilers : retrouvailles, empoisonnement, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo PBLV du 8 au 12 janvier 2024)

Publicité





Plus belle la vie spoilers et résumés en avance du 8 au 12 janvier 2024 – Que va-t-il se passer la semaine prochaine dans votre feuilleton de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Alors que la série culte sera relancée dès lundi à 13h40 sur TF1, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.





Et on peut déjà vous dire que c’est un vent de renouveau qui attend le Mistral pour cette reprise !







Publicité





En effet, Thomas Marci inaugure le nouveau bar du Mistral avec son frère, Kilian. Tout le Mistral est présent pour l’évènement, un an après l’effondrement de la place du Mistral.

L’heure est donc aux retrouvailles mais elles vont être bouleversées par le début d’une enquête pour empoisonnement.



Publicité





Et c’est l’anniversaire de Lucie, la fille de Jean-Paul.

Demain nous appartient spoilers, les résumés pour la semaine du 8 au 12 janvier 2024

Lundi 8 janvier 2024, épisode 1 : Un an après une catastrophe qui a bouleversé la vie des Mistraliens, tout le quartier se donne rendez-vous à l’inauguration du nouveau bar des Marci, pour fêter leurs retrouvailles et l’arrivée des nouveaux habitants. Mais un évènement risque bien de gâcher la fête…

Mardi 9 janvier 2024, épisode 2 : Alors qu’Estelle est bouleversée, tout le Mistral est encore secoué par les évènements de la veille. De leur côté, certains habitants ont bien du mal à gérer leur nouveau quotidien.

Mercredi 10 janvier 2024, épisode 3 : Une enquête policière pour empoisonnement est officiellement ouverte, alors qu’une menace semble planer sur le Mistral. Pour Léa, l’anniversaire de Lucie est loin d’être chose facile tandis qu’à la résidence, un problème informatique renvoie les étudiants aux bonnes vieilles méthodes de Mirta.

Jeudi 11 janvier 2024, épisode 4 : Les policiers font tout pour tendre un piège à un premier suspect, grâce à l’aide de Sylvia. Ailleurs au Mistral, on célèbre l’arrivée de nouvelles habitantes, pour le meilleur et pour le pire.

Vendredi 12 janvier 2024, épisode 5 : Benjamin nie en bloc son implication dans l’affaire d’empoisonnement, alors que Francesco se montre de plus en plus jaloux. Quant à Léa, elle a bien du mal à organiser une soirée romantique alors qu’à la résidence, Yolande semble s’être investie d’une nouvelle mission.

A LIRE AUSSI : Plus belle la vie : les personnages pour le grand retour sur TF1

VIDÉO Plus belle la vie spoilers, bande-annonce du retour des comédiens

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…