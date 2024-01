Star Academy : des invités surprises au château ce lundi !

Publicité





Ils ne sont plus que trois cette semaine au château de la Star Academy. Après l’élimination d’Axel, il ne reste plus que Julien, Pierre et Héléna. Mais cette semaine, les trois derniers académiciens vont avoir de la visite !





Si Lara Fabian est attendue, ce lundi après-midi, Pierre n’est pas venu seul pour son cours de théâtre.







Publicité





Les élèves ont eu la bonne surprise d’accueillir Kev Adams et Chantal Ladesou !

Un super moment en ce moment même au château, que vous pourrez découvrir dans la quotidienne de mardi.



Publicité





A LIRE AUSSI : Star Academy estimations demi-finale : Pierre toujours devant Héléna (SONDAGE)

Sondage Star Academy nominations demi-finale 2, qui doit aller en finale ?

Qui doit aller en finale ? Héléna Pierre Résultats Vote

Rendez-vous cet après-midi à 17h25 sur TF1 pour suivre la quotidienne. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur myTF1.