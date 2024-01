Star Academy du 31 janvier 2024 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du mercredi 31 janvier 2024 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2023. Retour sur la journée de mardi au château. Réveil de bonne heure pour Pierre, qui part chez lui en Normandie pour la journée.





Julien se prépare seul et attaque sa journée avec un cours de sport et danse avec Coach Joe et Malika. La cours commencer par le sport pour Julien et Malika. La prof de danse prend ensuite les commandes pour faire danser Julien et Joe ! A la fin, Julien les remercie pour tout ce qu’ils lui ont apporté.







Pierre arrive dans son village de Normandie, sous les applaudissements. Il rentre chez lui et retrouve sa famille.

Pendant ce temps là au château, cours commun de chant et expression scénique avec Adeline et Cécile pour Julien. Elles lui font travailler « Comme d’habitude ». Elles félicitent Julien pour son évolution.



Pierre rencontre les nombreux fans venus le voir. Il trinque avec ses proches dans la mairie du village et reçoit un message vidéo de son meilleur ami qui est à Londres. Pierre est très ému, il réalise tout le soutien autour de lui.

Au château, Julien dort quand Patrick Fiori débarque. Julien est super content. Patrick lui parle de Grégory Lemarchal, le château lui rappelle le gagnant de la Star Ac 4. Patrick échange longuement avec Julien et lui donne des conseils pour l’après. Il revient aussi sur son raté sur « Le temps des cathédrales et il lui explique que c’est pas grave, ça peut arriver.

Pierre prend un bain de foule et se rend dans son école primaire. Il répond aux questions des enfants et leur chante ensuite une chanson avec un ami au piano.

Marlène rejoint Patrick et Julien au château. De son côté, Pierre reçoit une véritable ovation, le village est noir de monde ! Il est ensuite l’heure de dire au revoir.

Julien et Patrick Fiori répètent leur duo. Après son départ, Julien appelle sa petite amie. Elle le soutient pour ses dernières évals et la finale.

Pierre rentre au château. Ils se racontent leurs journées. Pierre est motivé à bloc après cette journée. Ils vont se coucher, ils parlent de la finale et espèrent faire l’hymne avec les anciens.

