Star Academy : les anciens attendus au château aujourd'hui, sans Lénie...

C’est une belle surprise qui attend les finalistes de la Star Academy ce jeudi. En effet, Julien et Pierre devaient recevoir ce mercredi soir la visite des anciens élèves de la promo 2023 !





Ils seront tous réunis une dernière fois ce soir au château de Dammarie-les-Lys. Enfin, presque tous puisque Lénie devrait manquer à l’appel.







En effet, la benjamine de la promo est malade et ne pourra pas venir au château avec les autres anciens élèves, comme l’a révélé son grand-père à un groupe de fans.

« Alors j’ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Lénie ne sera pas au château aujourd’hui, elle a la grippe et au lit avec de la fièvre » a-t-il déclaré.



Sa venue pour la finale de samedi ne serait pas certaine non plus. En attendant, aujourd’hui Pierre et Julien recevront Louis, Lola, Marie-Maud, Victorien, Margot, Clara, Candice, Djébril, Axel, et Héléna. De quoi les rebooster à fond à trois jours de la grande finale de la Star Academy promo 2023 !

Retrouvez la quotidienne ce soir à 17h25 sur TF1. Toutes les infos, vidéos et le live de la Star Academy est sur myTF1.