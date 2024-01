Echappées Belles du 6 janvier : direction Bali ce soir sur France 5 (sommaire)

Publicité





Echappées Belles du 6 janvier, à 20h55 – « Bali, majestueuse et secrète » (inédit)

Surnommée l’île des dieux, Bali est réputée pour ses temples de pierre, sa vie rythmée tout au long de l’année par les cérémonies, prières, offrandes et ses danses traditionnelles envoûtantes qui lui confèrent une atmosphère magique.

L’île collectionne les richesses naturelles entre volcans actifs, lacs et cascades, plages époustouflantes et forêts luxuriantes, répartie sur une superficie de 5 780 km². L’intérieur de l’île, dévoile ses paysages de camaïeux de verts composés de jungle et de rizières en terrasses, classées au Patrimoine mondial de l’Unesco.



Située au cœur de l’archipel indonésien, majoritairement musulman, l’île possède une identité unique car la majorité de la population, composée de plus de quatre millions d’habitant, pratique un hindouisme singulier. Les balinais cultivent la philosophie du « Tri Hata Karana » prônant l’harmonie entre l’homme, la nature, et les dieux. Elle se reflète dans chaque aspect de la vie balinaise : les directions, les couleurs, les nombres, les mots, les syllabes, les dates… A Bali, tout est sacré et rien n’est laissé au hasard !

Chaque rencontre commence par un sourire et signe de la main. Le sens de l’accueil, le sourire et la gentillesse des habitants ne sont pas une légende pour sa population. A Bali, on ne regarde pas sa montre, on cultive la présence…

C’est justement le crédo de Linda Bortoletto, l’exploratrice et écrivaine qui accompagne Jérôme sur ce voyage en partage. Ils ont commun, pour sûr, le goût du voyage. Et si cette île s’est imposée comme une destination en vogue, Jérôme et Linda se sont lancé le pari de partir en quête d’un Bali plus authentique. Et pour quitter les sentiers balisés de l’île, quel meilleur compagnon de route qu’une exploratrice d’origine indonésienne ?

Pour ce voyage sous le signe de l’authenticité, de l’émerveillement et de l’aventure, ce duo inédit va partir à la rencontre de balinais soucieux de préserver leur nature, leur terroir, leur histoire et leur identité.

Les reportages :

Bali, l’eldorado / Portrait d’une génération prise entre traditions et modernité / Le mont Agung, le Volcan sacré / Les guerriers du recyclage / Un trésor méconnu de Bali, les algues /

Et à 22h30 « Spéciale Savoie Mont-Blanc avec Théo Curin » (rediffusion)

Depuis le bord du lac, jusqu’en haut des massifs, Théo Curin va partir à la rencontre des savoyards qui font vivre ces terres, et qui ont à cœur d’accueillir tous les curieux.

