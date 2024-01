Star Academy : les artistes invités du 11ème prime du 13 janvier 2024 dévoilés !

Publicité





Star Academy, liste des stars invités du 11ème prime du samedi 13 janvier 2024 – Deux jours après l’élimination de Djébril dans la Star Academy 2023, les académiciens ont appris aujourd’hui la liste des invités du onzième prime.





Vous voulez savoir quels stars seront aux côtés des élèves de la Star Academy sur le prime de ce samedi 13 janvier 2024 ? On vous dévoile la liste dès maintenant.







Les répétitrices, Marlène Schaff et Lucie Bernardoni, étaient déjà au château ce lundi our les prises de tonalités.

Les académiciens de la promo de 2023, immunisé et nominés cette semaine, auront ainsi la chance de chanter avec : Pierre de Maere, Hoshi, Bonnie Tyler, Eloïz et MC Solaar.



Artistes, chansons et élèves pressentis

– Pierre de Maere « Un jour je marierai un ange », pressentis : Julien et Axel

– Hoshi « Amour censure », pressentis : Axel, Lénie et Héléna

– Bonnie Tyler « Total Eclipse of the Heart », pressentis : Lénie et Héléna

– Eloïz « Hey Bro », pressentis : Héléna, Julien, et Pierre

– MC Solaar « Caroline », pressentis : Pierre et Lénie

– les élèves auront aussi une collégiale sur « One love » de Bob Marley avec Marlene Schaff au piano

Rendez-vous mardi à 17h25 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy 2023.