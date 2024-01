Un si grand soleil spoiler : Akim et Margot sur le départ, Maeva trompe Robin ! (vidéo épisode du 5 janvier 2024)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode du 5 janvier 2024 – C’est un double départ qui vous attend dans votre feuilleton de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, Margot et Akim vont finalement se retrouver et passer la nuit ensemble !

Entre ces deux là, c’est comme une évidence.











Résultat, Margot propose à Akim de le suivre à Paris et de prendre un appartement ensemble ! Elle se sent bien avec lui et a très envie de changer d’air. Ces deux là vont donc quitter Montpellier tous les deux dans quelques semaines et prendre un nouveau départ.

Pendant ce temps là, contre toute attente, Maeva va tromper Robin avec… Tom ! Ces deux là vont s’embrasser ! Robin risque bien de tomber de haut avant son voyage en Egypte…

Un si grand soleil spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1312 du 5 janvier 2024

