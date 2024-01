Un si grand soleil spoiler : Johanna inquiète pour Guilhem, il va... (vidéo épisode du 8 janvier 2024)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode du 8 janvier 2024 – Décidement, Johanna n’a pas fini de s’inquiéter dans votre feuilleton de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, si elle a retrouvé Yann et que le bonheur est enfin là, dans quelques jours Johanna va beaucoup s’inquiéter pour Guilhem.

Et pour cause, Guilhem lui a tout raconté au sujet d’Estelle et de sa demande en mariage !











Johanna se confie à Yann, elle est inquiète pour Guilhem. Elle pense qu’il s’est sûrement emballé trop vite et elle a peur qu’Estelle ne le manipule… Et pendant ce temps là, Estelle a appris qu’Akim s’était remis avec Margot. Elle annonce à Guilhem qu’elle accepte sa demande en mariage !

Un si grand soleil spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1313 du 8 janvier 2024



