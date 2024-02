Plus belle la vie spoilers : Ariane découvre la vérité, un nouveau, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo PBLV du 12 au 16 février 2024)

Publicité





Plus belle la vie spoiler, résumés en avance et bande-annonce du 12 au 16 février 2024 – Que va-t-il se passser la semaine prochaine dans votre feuilleton de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Comme chaque week-end, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.





Et on peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par les soupçons d’Ariane sur Zoé avant qu’elle découvre finalement la vérité.







Publicité





En effet, Zoé s’est trahie pendant l’inauguration du collier, elle a fait un sos en morse et Ariane l’a remarqué. Jean-Paul et Eric confirment que c’est bien un signe… Ariane comprend que sa fille n’est pas celle qu’elle croyait et avec Eric, ils vont enquêter et découvrir la vérité ! Zoé est impliquée dans une série de cambriolages, ils vont activement rechercher son complice.

De son côté, Aya a une idée pour la Saint Valentin au Mistral. Avec Thomas et Kilian, ils vont organiser une soirée de datings amoureux ou amicaux pour que tout le monde puisse en profiter. Durant cette soirée, Aya se rapproche de Kilian, qui déteste la Saint Valentin depuis que Betty l’a quitté. Et Jennifer et Samuel vont s’embrasser !



Publicité





Quant à Luna, elle fait la rencontre de Maxime, un nouveau venu au Mistral. Il s’agit d’un séduisant gérant d’une organisation humanitaire…

Plus belle la vie spoilers, les résumés pour la semaine du 12 au 16 février 2024

Lundi 12 février 2024, épisode 26 : Avec l’aide de Boher, Ariane perce le mystérieux code de Zoé et ses doutes sur elle s’accentuent. Aya motive Kilian pour la Saint-Valentin et propose d’organiser un événement au bar. Luna va consulter Léa pour prendre les choses en main.

Mardi 13 février 2024, épisode 27 : Perturbée par la proximité d’Ariane avec Lucie, Zoé sabote sa mission. La police reçoit une alerte d’Interpol au sujet d’un vol imminent. Un cours de booty shake rassemble les habitants du quartier. Aya et Killian préparent la Saint Valentin au bar et semblent se rapprocher l’un de l’autre.

Mercredi 14 février 2024, épisode 28 : Zoé passe à la vitesse supérieure après s’être fait réprimander par Louis et avant que l’étau des policiers se resserre. C’est la Saint-Valentin au Mistral, l’occasion pour Samuel et Jennifer de se rapprocher, mais aussi pour Jules et Morgane.

Jeudi 15 février 2024, épisode 29 : L’enquête d’Ariane pointe vers une implication de Zoé dans une série de cambriolages. Luna et Blanche font une surprenante rencontre avec Maxime, un séduisant gérant d’O.N.G. La situation est compliquée entre Morgane et Jules à la résidence…

Vendredi 16 février 2024, épisode 30 : Ariane et Eric cherchent le complice de Zoé. Blanche fait visiter le quartier à Maxime et souhaite lui arranger un coup avec Luna. Jennifer et Samuel décident de mettre un terme à la rumeur circulant à leur sujet.

VIDÉO Plus belle la vie, la bande-annonce du 12 au 16 février 2024

vidéo à venir

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…