Ici tout commence du 20 février : Jasmine et Jim se font griller par... (résumé + vidéo épisode 865 en avance)

Ici tout commence du 20 février 2024, résumé et vidéo extrait épisode 865 – Jim et Jasmine ont passé la nuit ensemble dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Et ce soir, alors qu’ils s’embrassent, ils se font surprendre…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.







Ici tout commence du 20 février 2024 – résumé de l’épisode 865

Jasmine et Jim ont passé la nuit ensemble. Et si Jim semble sur un petit nuage, ce n’est pas le cas de Jasmine… Elle n’assume pas par rapport à Thibault et quand Jim lui demande si elle regrette, elle est incapable de répondre. Jim l’embrasse avant de partir, Lionel et Naël assistent à la scène ! Lionel assure à Jasmine qu’il ne la juge pas mais il s’inquiète pour elle par rapport aux conséquences si jamais ça se sait…

À l’Institut, Jasmine fait de son mieux pour garder sa vie amoureuse discrète. Carla est déterminée à satisfaire tous les désirs de sa bien-aimée. Et Antoine découvre une oreille attentive qui suscite son intérêt…



Ici tout commence du 20 février 2024 – vidéo premières minutes

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de myTF1