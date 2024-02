Plus belle la vie du 20 février 2024 : Ariane demande l’aide de Jean-Paul (résumé + extrait vidéo épisode 32 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 20 février 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 32 de PBLV – Ariane très inquiète de la disparition de Zoé aujourd'hui dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». L'adolescente ne donne plus signe de vie !

Un épisode inédit à découvrir dès 13h45 sur TF1











« Plus belle la vie, encore plus belle » du 20 février 2024 – résumé de l’épisode 32

Au sein du commissariat, Ariane ressent une profonde inquiétude. Zoé n’est pas rentrée la nuit dernière, ce qui laisse présager qu’un événement grave s’est produit… Consciente que sa fille est potentiellement en danger, elle décide de partir à sa recherche. Jean-Paul, loin de se douter de ce qui se passe, pense que ce n’est pas grave mais il accepte d’aider Ariane à la retrouver.

Ariane et Blanche sont de plus en plus préoccupées par cette disparition tandis que de son côté, Zoé et Louis décident d’agir. Luna, en quête de réconfort, se tourne vers Maxime… Parallèlement, Patrick se blesse lors d’une course-poursuite.

VIDÉO Plus belle la vie du 20 février 2024 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur myTF1 en cliquant ici.



Pour ne rien louper des infos et replay de Plus belle la vie

Plus belle la vie, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1.