The Voice 2024 : découvrez la voix surprenante de Vernis Rouge (extrait vidéo prime 3 du 24 février)

« The Voice 2024 » vidéo – Alors que la nouvelle saison de « The Voice » enchaine les succès chaque samedi, c’est la suite des auditions à l’aveugle qui vous attend samedi sur TF1. Et on vous propose dès maintenant de découvrir une voix qui ne laissera personne indifférent !











« The Voice 2024 » : une première voix du 3ème prime des auditions à l’aveugle

Cette reprise de “Bande Organisée“ par Vernis Rouge va scotcher les coachs ! Vianney, Mika, Zazie et Bigflo & Oli n’en viennent pas en l’écoutant… Vont-ils se retourner ? Et vous, que feriez-vous à leur place ?

Artiste indépendante franco-libanaise âgée de 24 ans, Vernis Rouge évolue dans la nouvelle scène de la pop française, caractérisée par des paroles affûtées. Depuis l’âge de 6 ans, elle étudie le piano au conservatoire, et en tant que guitariste autodidacte, elle explore également le ukulélé, le cajòn et le tongue drum. Ses influences musicales sont diverses, allant de Barbara, Dalida et Lhasa de Sela à Clara Luciani, Angèle et Pomme. Elle n’hésite pas à revisiter des titres de Bosh, 13 Organisé, Jul, Hatik, voire même Aya Nakamura, et certaines de ses reprises ont déjà dépassé les 100.000 vues sur YouTube.

VIDÉO une nouvelle voix de The Voice 2024

« The Voice » revient le 24 février 2024 sur TF1 à partir de 21h10 ou en replay sur TF1+ pour de nouvelles et très belles performances vocales comme seul ce programme peut nous offrir. Êtes-vous prêts à être le témoin d’une saison de « THE VOICE » qui ne ressemblera à aucune autre ?