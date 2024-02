Philippe Lacheau dévoile le nom de son prochain film

Publicité





Alors que Philippe Lacheau sera bientôt à l’affiche du film « Chien et Chat » de Reem Kherici (sortie le 14 février), il a révélé ce week-end quel serait son prochain film.





En tournage l’été prochain, le nouveau film de Philippe Lacheau sera « Marsupilami ».







Ce long-métrage constituera une adaptation du Marsupilami, l’animal imaginaire conçu par le belge André Franquin en 1952 pour la série Spirou et Fantasio. Doté d’une puissance herculéenne, d’une queue exceptionnellement préhensile, et de diverses particularités physiques et comportementales, cet animal imaginaire sera le protagoniste central de l’adaptation cinématographique.

Notez que Philippe Lacheau et Elodie Fontan formeront un couple dans le film. Ils sont actuellement à la recherche de l’enfant qui incarnera leur fils dans le film. La production a lancé un casting, elle recherche un garçon âgé entre 8 et 10 ans. Tous les détails sur en story sur le compte Instagram de Philippe Lacheau !



Sortie en salles prévue en 2026 !







