Ici tout commence du 5 février : Teyssier de retour, il annonce à Bérénice que... (résumé + vidéo épisode 854 en avance)

Ici tout commence du 5 février 2024, résumé et vidéo extrait épisode 854 – Emmanuel est déjà de retour ce soir dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence ». Et on peut dire que Teyssier ne va pas être tendre avec Bérénice !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.







Ici tout commence du 5 février 2024 – résumé de l’épisode 853

Teyssier est de retour. Il retrouve Constance et Bérénice… Constance refuse d’embrasser Emmanuel, les retrouvailles sont glaciales. Et Teyssier n’hésite pas à tâcler Bérénice au sujet de son « buzz littéraire ». Il annonce ensuite à la jeune femme qu’il attend qu’elle lui présente trois desserts dès cet après-midi ! Bérénice a la pression, d’autant que jouer au faux couple avec Carla lui fait du mal…

Déterminée à affirmer sa personnalité, Bérénice doit faire preuve de bravoure. La Saint-Valentin constitue un défi pour Jasmine… Et Lionel et Jude forment une équipe redoutable pour un sauvetage gastronomique !



Ici tout commence du 5 février 2024 – vidéo premières minutes

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

