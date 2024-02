Plus belle la vie du 15 février 2024 : Maxime débarque au Mistral (résumé + extrait vidéo épisode 29 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 15 février 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 29 de PBLV – Un nouveau va débarquer au Mistral ce soir dans votre série « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, Blanche et Luna vont faire la connaissance du beau Maxime, incarné par Renaud Leymans.

Un épisode inédit à découvrir dès 13h45 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.











« Plus belle la vie, encore plus belle » du 15 février 2024 – résumé de l’épisode 29

Zoé a accompli avec succès sa mission en s’emparant de la clé de Léa Nebout. Pour réussir à dérober le collier, il ne lui reste plus qu’à s’approprier la seconde clé, détenue par Vanessa Kepler elle-même. Et Louis a déjà un plan pour la récupérer, toujours avec la complicité de Zoé…

Pendant ce temps là, les investigations d’Ariane suggèrent une possible implication de Zoé dans une série de cambriolages.

De leur côté, Luna et Blanche font une rencontre inattendue au Mistral. Elles font la connaissance du charmant Maxime, un gestionnaire charismatique d’une organisation non gouvernementale (ONG). Et entre Morgane et Jules, la Saint Valentin a laissé des traces et aucun des deux n’assume encore ses sentiments…



VIDÉO Plus belle la vie du 15 février 2024 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur myTF1 en cliquant ici.

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.