Plus belle la vie du 5 février 2024 : Zoé s’entraine avec son complice (résumé + extrait vidéo épisode 21 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 5 février 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 21 de PBLV – Zoé est prête à déraper aujourd’hui dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, la fille d’Ariane s’apprête à voler le fameux collier

Un épisode inédit à découvrir dès 13h40 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.











Publicité





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 5 février 2024 – résumé de l’épisode 21

Zoé s’entraîne sans relâche pour réaliser le casse parfait ! Tout cela sous les ordres avisés de Louis, son mentor… Tous les deux affinent leur plan pour voler le collier lors de la vente aux enchères. De son côté, Ariane est loin de se douter que sa fille se prépare à la trahir et qu’elle pourrait bien foutre sa vie en l’air et finir en prison !…

Jennifer commet une maladresse en public envers Samuel. Au Mistral, des bienfaiteurs sont conviés à un déjeuner dans le restaurant.

VIDÉO Plus belle la vie du 5 février 2024 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur myTF1 en cliquant ici.



Publicité





Pour ne rien louper des infos et replay de Plus belle la vie, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.