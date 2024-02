Star Academy du 1er février 2024 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du jeudi 1er février 2024 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2023. Retour sur la journée de mercredi au château. Julien explique à Pierre qu’il a tellement ronflé qu’il l’a empêché de dormir.





Ils répètent ensuite leurs évaluations, Pierre propose d’accompagner Julien au piano.







Julien passe le premier. Il interprète la chanson composée par le professeur de son école primaire qu’il a rencontré lundi, accompagné au piano par Pierre. Cécile apprécie la représentation, soulignant la complicité avec Pierre et exprimant son émotion. Malika reconnaît l’évolution et la progression, exprimant sa gratitude. Bien qu’il relève quelques petits défauts, Michaël apprécie l’idée et l’hommage, se montrant touché. Adeline félicite son engagement total.

Julien propose ensuite une improvisation théâtrale sur le sujet « En pleine tournée, l’un de tes musiciens est malade ». Pierre et Malika sont tirés au sort. Malika joue son rôle avec conviction, et l’équipe complimente sa prestation, soulignant son engagement et sa gestion complète de la situation.



Pierre présente ensuite sa propre chanson « Ce qu’on était » avec accompagnement à la guitare. Cécile est profondément émue, Pierre ressent des frissons et prédit le succès de la chanson. Adeline, émue aux larmes, perçoit la chanson comme la conclusion d’une aventure, considérant Pierre comme un grand artiste prêt pour la suite. Michaël souligne que c’est « du Pierre à 100% » et salue la cohérence avec le thème. Malika est conquise.

Pierre se lance ensuite dans une improvisation théâtrale sur le sujet « Ton premier album vient de sortir, tu as choisi de faire des comptines pour enfants version hard rock. C’est l’heure de ta première conférence de presse ». Malika, Adeline, Cécile, et même Julien participent activement. L’ensemble est une expérience débridée, provoquant des rires chez Pierre et Michaël. Michaël, bien que reconnaissant la folie du moment, les félicite pour leur performance.

Les profs et les finalistes sont émus, ils se disent au revoir.

L’après-midi, cours de théâtre avec Pierre et un invité surprise : Mouloud Achour. Il leur fait une masterclass, ils échangent.

Marlène et Lucie arrivent ensuite pour les faire répéter et leurs faire de dernières annonces. Patrick Bruel chantera avec eux sur la finale ! Et chaque finaliste aura un tableau avec des extraits de ses meilleures chansons de la saison ! Pierre chantera avec Héléna et Julien avec Clara. Liste complète des chansons du prime à retrouver ici.

Les finalistes répètent jusqu’à l’arrivée du bus qui ramène les anciens le temps d’une soirée. Julien et Pierre sont super contents, tout le monde est là à l’exception de Lénie qui est malade. Ils dînent ensemble et discutent, heureux de se retrouver.

Les 12 académiciens se placent autour du piano et chante « Famille » tous ensemble. C’est ensuite l’heure du départ, toute la promo se place devant le château pour lui dire au revoir.

