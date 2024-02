C à vous du 1er février 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 1er février 2024, invités et sommaire – Ce jeudi soir et comme chaque jour sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





🔵 📌 Crise agricole, réarmement civique, banlieues… Jean Viard, sociologue, auteur du livre “Une émeute est le langage de ceux qui ne sont pas entendus” à paraître demain

🔵 📌 Grève des enseignants : Amélie Oudéa-Castéra à l’épreuve de la rue. On en parle avec Antton Rouget, journaliste au pôle Enquêtes de “Médiapart



Publicité





🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Apiradee Thirakomen, cheffe du restaurant “Thiou” au sein de l’hôtel Norman à Paris

🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Tanguy Pastureau pour son livre “Navarre” paru hier

🔵 Dans la suite de C à vous : Didier Bourdon pour le film “Cocorico” en salle mercredi; et Mireille Dumas pour l’émission “Mireille Dumas retrouve…” à retrouver sur sa chaîne YouTube

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce jeudi 1er février 2024 à 19h sur France 5.