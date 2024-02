Un si grand soleil du 20 février : Alix prête à... (résumé et vidéo épisode 1337 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 20 février 2024, spoiler résumé de l’épisode 1337 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mardi 20 février 2024.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Alix fait écouter à Ulysse le message de Leblanc. Il explique ne pas avoir eu le choix, il a confié l’une de ses toiles à la police pour expertise. Ulysse flippe mais Alix dit qu’ils ont du temps pour trouver le fric de Christian. Ulysse pense qu’il n’y a rien, il s’est foutu d’eux. Il n’y croit plus et pense qu’ils doivent se dénoncer. Alix préfère encore partir en cavale, elle a contacté Virgile qui est prêt à les accueillir !

Boris et Laurine font un footing, Laurine n’a plus rien dans les jambes. Elle confie à son frère qu’elle n’a pas aimé le chantage de Romain la veille… Boris lui dit qu’elle n’a qu’à le laisser partir et avancer. Mais il remarque que Laurine est accro… Elle avoue que oui mais elle sait qu’il se sert d’elle. Boris lui conseille de se lâcher si elle veut le garder.



Elodie est avec William, elle explique tout ce qui va s’enclencher quand la plainte contre Engrais Plus sera déposée. Claudine les rejoint, elle les assure que tout se passera bien. Elodie va l’attendre dans un café. Alex reçoit William et Claudine, il prend sa plainte. Claudine lui remet le rapport d’Evan Cresson et parle du témoignage du chimiste.

Ulysse explique au téléphone à Bilal l’idée d’Alix de partir en cavale. Il propose à Bilal de les suivre, il lui dit que c’est hors de question et lui propose de parler à Elise. Mais il refuse de trahir Alix !

La psychologue qui a écouté Hélène explique à Janet et Clément qu’elle est fragile et qu’elle ne peut pas être envoyée en prison pour l’instant. Mais Clément dit ne pas avoir les effectifs suffisants pour surveiller sa chambre. Janet propose qu’Aurélie mette au point un protocole à transmettre au médecin en prison. Clément lui laisse 48h.

Alex appelle Evan au sujet de la plainte de William. Il lui parle de son rapport d’analyse. Evan lui explique qu’il s’agit de son initiative personnelle et lui dit qu’il a de forts soupçons contre Engrais Plus. Alex parle de la plainte à Becker.

Pendant ce temps là, Claudine est avec Marc et Ludo. Elle les informe que William a porté plainte. Ludo annonce que son association se constituera partie civile. Marc va devoir donner la parole à Engrais Plus.

Romain dit à Laurine que son projet d’article pour l’étranger a été validé, et il décline son invitation pour le soir. Laurine est dépité, Jennifer et David n’en perdent pas une miette.

Janet annonce à Alain qu’Hélène va devoir être transférée en prison sous 48h, il est totalement contre mais Janet dit qu’ils n’ont pas le choix. Laurine est présente mais ne dit rien.

Elodie rejoint Ludo à la coloc. Il lui présente Bilal. Ils l’informent que son copain chimiste a accepté de témoigner. Elise les rejoint, Ludo lui présente Elodie.

Au tribunal, Chloé et Cécile s’en vont. Chloé rentre directement, elle a prévu une petite soirée avec Evan. Elle lui parle du dossier d’Engrais Plus qui tient à coeur à Evan et de son patient qui a porté plainte. Cécile lui explique que cette grosse société ne va pas se laisser faire…

Elise et Elodie font connaissance et le courant passe bien… Elodie propose à Elise de passer à la ferme.

Laurine retrouve Romain, il fait ses bagages. Elle remarque qu’il allait partir sans dire au revoir. Romain lui dit que les adieux c’est pas son truc… Elle lui dit qu’elle n’a pas envie qu’il parte, il répond qu’il doit finir sa valise. Laurine lui annonce qu’elle va l’aider à entrer dans la chambre d’Hélène !

VIDÉO Un si grand soleil du 20 février extrait,

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur france.tv